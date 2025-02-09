البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 65 مليار جنيه اليوم

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، بيع أذون خزانة أجل 3 أشهر (91 يوما) و9 أشهر (273 يوما) بقيمة 65 مليار جنيه في عطاء اليوم الأحد.

وبحسب ما أعلنه المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم، فإن المركزي يستهدف جمع سيولة بنحو 30 مليار جنيه في أذون الخزانة 3 أشهر و35 مليار جنيه في أذون الخزانة 9 أشهر.

وأذون الخزانة تعد من أحد الأدوات المالية التي تلجأ لها وزارة المالية لطرحها أمام المستثمرين لجذب سيولة لتمويل عجز الموازنة، وهو نظام تلجأ له كافة وزارات المالية في العالم بما فيها أمريكا أكبر دولة مقترضة على مستوى العالم.

وخلال آخر شهر ونصف واصل سعر العائد على أذون الخزانة التراجع ليتراوح بين 25% و27% مقابل 30% و31% قبل ذلك وسط زيادة التوقعات بقرب البنك المركزي بخفض سعر الفائدة خلال 2025.