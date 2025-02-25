بعد نصب FBC .. إليك 5 أدوات مالية آمنة ومربحة للاستثمار في 2025

كتبت- منال المصري:

في الوقت الذي يوجد فيها خيارات متعددة وآمنة أمام المواطنين لاستثمار مدخراتهم بطريقة آمنة دون مخاطر في البنوك الشركات المالية المرخصة وقع أكثر من مليون شخص على مستوى دول مختلفة ومنها مصر ضحية للنصب والاحتيال على مدخراتهم عبر منصة FBC الإلكترونية.

جمعت منصة FBC الإلكترونية نحو 6 مليارات دولار بعد أن تلاعبت على العملاء بحصولهم على عوائد مجزية وجوائز ضخمة قبل سقوطها في يد قوات الأمن وإلقاء القبض على المروجين لها بمصر بعد تقديم بلاغات من بعض المواطنين.

وتتيح البنوك والشركات المالية العاملة في مصر العديد من فرص الاستثمار للعملاء في أوعية ادخار آمنة دون مخاطر، حتى لا يقعون فريسة للنصب.

ويقدم مصراوي في السطور التالية أهم مجالات الاستثمار أمام العملاء حتى لا يسقطون فريسة للنصب والاحتيال.

شهادات الادخار

تقدم البنوك شهادات ادخار بآجال مختلفة بعوائد مجزية للعملاء يصل إلى 27% سنويا دون مخاطرة.

وتعد الشهادات من أهم مجالات الاستثمار في البنوك وتجد إقبالا واسعا من العملاء لاستثمار مدخراتهم فيها.

وتتراوح آجال شهادات الادخار من سنة و3 سنوات و4 و5 سنوات وتصل إلى 10 سنوات وكل نوع فيهم له العائد الذي يناسب احتياجات العملاء المختلفة.

ويتم صرف العائد بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي لكن يحذر كسرها واسترداد أصل الأموال قبل مرور 6 أشهر على شرائها.

الودائع

تعد من ضمن المنتجات الآمنة التي تطرحها البنوك أمام العملاء لاستثمار أموالهم بعائد مجزي إلى حد ما على فترات قصيرة.

والاستثمار في الودائع تناسب أكثر رجال الأعمال أو الأفراد الذين لا يفضلون حبس أموالهم لفترات طويلة في الشهادات.

وتتراوح آجال الودائع بين يوم وأسبوع وأسبوعين وشهر ويصل إلى سنة وأكثر من ذلك للودائع طويلة الأجل.

والودائع تتيح للعملاء إمكانية استرداد أموالهم من ثاني يوم شراؤها دون الانتظار إلى 6 أشهر مثل الشهادات في حال حاجته لسيولة طارئة.

أذون وسندات الخزانة

تعد من أهم فرص الاستثمار المتاحة أمام العملاء للحصول على عائد مجزي دون مخاطر فهي تطرحها البنوك بالنيابة عن وزارة المالية.

ويتم شراء الأذون أو سندات الخزانة من خلال البنوك وهي تشبه شهادات الادخار في إتاحة عائد مجزي للعملاء دون مخاطر.

وأذون الخزانة تعد استثمار قصير الأجل تتراوح آجالها بين 3 و6 و9 أشهر وسنة، فيما سندات الخزانة تعد استثمار متوسط وطويل الأجل تتراوح بين سنتين و3 سنوات و5 سنوات وتصل إلى 15 عاما.

صناديق الإستثمار

صناديق الاستثمار هي عبارة عن وعاء مالي يملكه عدد كبير من المستثمرين، عبر وثائق يتم إصدارها بعائد سنوي، وتصل قيمة رأسمال الصندوق إلى ملايين من الجنيهات، يديره متخصصون يقومون بعمل الدراسات والأبحاث عن أفضل الشركات والمؤسسات التي يمكن الاستثمار فيها.

وتعد صناديق الاستثمار أكثر وسيلة مناسبة لصغار المستثمرين باعتبار أن الصندوق يدار بواسطة متخصصين ومحترفين في كيفية التداول في البورصة، فالمستثمرون الأفراد لا يملكون خبرة واسعة - في أغلب الأحيان - بشأن الأسهم ذات العوائد الكبيرة في حال قرروا الاستثمار في البورصة.

وتنقسم صناديق الاستثمار العاملة في البورصة إلى صناديق تستثمر في أدوات العائد الثابت، مثل الصناديق النقدية التي تعمل في مجالات مثل السندات وأذون الخزانة، وصناديق العائد المتغير، مثل التي تستثمر في الأسهم، وصناديق الذهب التي تم طرحها في السوق المصري قبل عامين.

الذهب

يعد الذهب من أهم فرص الاستثمار أمام العملاء باعتباره ملاذ آمن في ظل استمرار ارتفاع أسعاره بشكل متلاحق بعد تحرير سعر صرف وانخفاض الجنيه مقابل الدولار.

والاستثمار في الذهب يكون على فترات طويلة وليست قصيرة بهدف الحصول على عائد مجزي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم عند 4155 جنيها لأول مرة منذ تحرير سعر بسبب زيادة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

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