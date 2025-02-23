في إطار خطته التوسعية.. مصرف أبو ظبي الإسلامي يفتتح أحدث فروعه لتصل لـ 73 فرعا

كتبت- منال المصري:

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر " ADIB-Egypt" افتتاح فرعه الجديد رقم 73، داخل "مول أكتوبر بلازا"، لينضم إلى شبكة فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن هذا الافتتاح يأتي في إطار استراتيجية المصرف الطموحة والمتكاملة للتطوير، والتوسع لتقديم خدمات مصرفية متكاملة ومبتكرة متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، لتلبي احتياجات العملاء المتنوعة.

وقام بافتتاح الفرع كل من محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي، وعمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالمصرف، وبحضور المسؤولين التنفيذيين.

ويهدف المصرف من خلال هذا الفرع إلى التواجد بمناطق جديدة لخدمة عملائه والتوسع والانتشار بشكل عام، وبشكل خاص خدمة زوار المراكز التجارية، التي تستقبل آلاف الزوار يوميا، وذلك بهدف تسهيل احتياجاتهم المصرفية ومعاملاتهم المالية.

ويعد هذا الفرع هو الفرع الثالث الذي تم افتتاحه بمراكز تجارية خلال العام الحالي ويعمل الفرع جميع أيام الأسبوع، وكذلك أيام العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت ويتواجد الفرع في موقع متميز لسهولة وصول العملاء إليه.

وقال محمد على، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر إن الاستراتيجية التوسعية للمصرف تهدف إلى الانتشار الجغرافي، ولذلك يأتي فرعنا الجديد في (مول أكتوبر بلازا)، لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء، وتوسيع نطاق خدماتنا لتشمل مناطق جديدة وحيوية لتغطي كافة المحافظات.

ويسعى المصرف من خلال شبكة فروعه الـ73، إلى تقديم تجربة مصرفية آمنة وسهلة الاستخدام تواكب تطلعات العملاء، وبما يتناسب مع احتياجاتهم، من خلال أحدث ما وصلت إليه حلول تكنولوجيا الخدمات البنكية.

وجاء افتتاح الفرع الأخير بعد افتتاح فرعه رقم 71 داخل مول "أوبن إير" بمدينتي وفرعه رقم 72 من داخل "مول مصر وبذلك يصل إجمالي عدد فروع البنك إلى 73 فرعاً في مختلف أنحاء مصر.