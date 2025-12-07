إعلان

تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب- أحمد الخطيب:

09:56 ص 07/12/2025

سعر صرف الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة قرش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 7-12-2025، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

