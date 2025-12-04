ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الريال السعودي
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 4-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.62 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك مصر: 12.62 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك القاهرة: 12.62 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.66 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.65 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.