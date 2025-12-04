إعلان

تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

09:34 ص 04/12/2025

أسعار الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة 6 قروش، بينما استقر في 8 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس 4-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.


أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.


بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.


بنك القاهرة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.


البنك التجاري الدولي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.


بنك البركة: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.


بنك قناة السويس: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.


كريدي أجريكول: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.


بنك الإسكندرية: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.


بنك التعمير والإسكان: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.


مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بنكين بداية تعاملات اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس
من بين 4 أنواع.. ما الفيروس الأكثر انتشارًا بين المواطنين حالياً؟