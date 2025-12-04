تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة 6 قروش، بينما استقر في 8 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس 4-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.



أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.



بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.



بنك القاهرة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.



بنك البركة: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.



بنك قناة السويس: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.



كريدي أجريكول: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.



بنك التعمير والإسكان: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.