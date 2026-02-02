إعلان

ضبط مصنع لإنتاج زيوت الطعام المغشوشة بالمنوفية

كتب : علاء عمران

11:59 ص 02/02/2026

ضبط زيوت الطعام المغشوشة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام المغشوشة بقرية أشمون.

وتم ضبط خط إنتاج كامل لتعبئة وتغليف زيوت الطعام، وحوالي 6 أطنان من الزيت مجهول المصدر، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الملصقات والعبوات والزجاجات التي تحمل اسم إحدى العلامات التجارية المقلدة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المصنع، الذي كان يستخدم زيوت وخامات مجهولة المصدر دون توافر الاشتراطات الصحية والبيئية والصناعية، بهدف تضليل الجهات الرقابية وطرح تلك المنتجات في الأسواق لتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية ضبط زيوت الطعام المغشوشة مديرية أمن المنوفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حيثيات تأييد الإعدام في قضية "طبيب الساحل": انتفاء الإكراه وصحة اعترافات
حوادث وقضايا

حيثيات تأييد الإعدام في قضية "طبيب الساحل": انتفاء الإكراه وصحة اعترافات
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
أخبار مصر

ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس
أخبار المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس
متى يعود عداد الكهرباء "الكارت" إلى الشريحة الأولى؟
أخبار مصر

متى يعود عداد الكهرباء "الكارت" إلى الشريحة الأولى؟
بعد رسوب ربع الطلاب.. فتح التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد
أخبار المحافظات

بعد رسوب ربع الطلاب.. فتح التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
الذهب يواصل الانخفاض ببداية التعاملات الصباحية
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر