ضبط مصنع لإنتاج زيوت الطعام المغشوشة بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام المغشوشة بقرية أشمون.

وتم ضبط خط إنتاج كامل لتعبئة وتغليف زيوت الطعام، وحوالي 6 أطنان من الزيت مجهول المصدر، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الملصقات والعبوات والزجاجات التي تحمل اسم إحدى العلامات التجارية المقلدة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المصنع، الذي كان يستخدم زيوت وخامات مجهولة المصدر دون توافر الاشتراطات الصحية والبيئية والصناعية، بهدف تضليل الجهات الرقابية وطرح تلك المنتجات في الأسواق لتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

