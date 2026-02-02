إعلان

صور.. تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة

كتب : محمد أبو بكر

01:56 م 02/02/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة (1)
  • عرض 20 صورة
    تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة (4)
  • عرض 20 صورة
    تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة (5)
  • عرض 20 صورة
    تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة (6)
  • عرض 20 صورة
    تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة (8)
  • عرض 20 صورة
    تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة (9)
  • عرض 20 صورة
    تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة (7)
  • عرض 20 صورة
    تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة (11)
  • عرض 20 صورة
    تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة (12)
  • عرض 20 صورة
    تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة (10)
  • عرض 20 صورة
    تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة (14)
  • عرض 20 صورة
    تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة (15)
  • عرض 20 صورة
    تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة (13)
  • عرض 20 صورة
    تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة (2)
  • عرض 20 صورة
    تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة (17)
  • عرض 20 صورة
    تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة (18)
  • عرض 20 صورة
    تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة (19)
  • عرض 20 صورة
    تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة (20)
  • عرض 20 صورة
    تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة (16)

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

شهد مسجد الشرطة، اليوم، توافد عدد من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة للمشاركة في تشييع جنازة شقيقة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

وشارك في مراسم الجنازة النائب محمد أبو العينين، والنائبة زينب بشير، والنائب ياسر عبد المقصود، وعدد من القيادات والشخصيات العامة.

كانت أعلنت أسرة النائب محمد أبو العينين، وفاة شقيقته خديجة أبو العينين - مُؤسسة مدارس أم المؤمنين - والتي وافتها المنية عصر أمس الأحد.

مسجد الشرطة محمد أبو العينين مجلس النواب شقيقة النائب محمد أبو العينين

