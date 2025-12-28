إعلان

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

10:44 ص 28/12/2025

الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 28-12-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

البنك الأهلي المصري: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.63 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.7 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.65 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع.

