قفزة في صافي أرباح مصر بنحو بـ48% خلال الربع الثالث من 2025

ارتفع صافي أرباح بنك مصر ثاني أكبر بنك بالقطاع المصرفي المصري بنحو 48% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 18.12 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

وزاد صافي الدخل من العائد بشكل طفيف بنحو 2% خلال الربع الثالث من 2025 على أساس سنوي إلى نحو 36.8 مليار جنيه، وفق القوائم المالية للبنك.

وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 27% خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 8 مليارات جنيه.

وزاد رصيد القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء بنحو 13% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 1.35 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وارتفع رصيد ودائع العملاء بنحو 16% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 2.9 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.