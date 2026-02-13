كتبت- آية محمد:



ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع



البنك الأهلي المصري: 55.47 جنيه للشراء، بزيادة 13 قرشًا، و55.75 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.



بنك مصر: 55.44 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و 55.72 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.



بنك القاهرة: 55.45 جنيه للشراء، بزيادة 20 قرشًا، و55.73 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا.



بنك الإسكندرية: 55.43 جنيه للشراء، بزيادة 18 قرشًا، و55.71 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا.



البنك التجاري الدولي: 55.45 جنيه للشراء، بزيادة 11 قرشًا، و55.7 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.