سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

11:14 ص 13/02/2026

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و19 قرشًا، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.77 جنيه للشراء، و46.87 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.7 جنيه للشراء، و46.8 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.78 جنيه للشراء، و46.88 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.84 جنيه للشراء، 46.94 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

