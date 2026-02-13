تراجع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع
كتب : آية محمد
الريال السعودي
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي المصري: 12.43 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 12.43 جنيه للشراء، و12.5 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.43 جنيه للشراء، و12.5 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.47 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.46 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.