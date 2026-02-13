إعلان

تراجع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع

كتب : آية محمد

03:53 م 13/02/2026

الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.43 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.43 جنيه للشراء، و12.5 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.43 جنيه للشراء، و12.5 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.47 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.46 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب القمر العملاق.. 3 أبراج مائية تواجه مفاجآت غير متوقعة
علاقات

بسبب القمر العملاق.. 3 أبراج مائية تواجه مفاجآت غير متوقعة
غادة عادل تتعرض لإصابة في ذراعها.. وإنجي علي تعلق: اللعب مع الكلاب (فيديو
زووم

غادة عادل تتعرض لإصابة في ذراعها.. وإنجي علي تعلق: اللعب مع الكلاب (فيديو
متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
أخبار مصر

متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
آبل تعلن عن إطلاق آيفون جديد احتفالا بالذكرى الـ50 لتأسيسها
أخبار و تقارير

آبل تعلن عن إطلاق آيفون جديد احتفالا بالذكرى الـ50 لتأسيسها
كيف يؤثر خفض الفائدة على الدين الداخلي وقوة الجنيه؟ خبراء يجيبون
أخبار البنوك

كيف يؤثر خفض الفائدة على الدين الداخلي وقوة الجنيه؟ خبراء يجيبون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية.. والأرصاد تحذر من الساعات المقبلة-(صور)