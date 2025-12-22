غرامة مالية لسيدة بعد تهديد والدة زميلة ابنتها عبر الإنترنت بقنا

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الثالثة جنح، بتغريم سيدة مبلغ 20 ألف جنيه، بعد إدانتها بتهديد والدة زميلة ابنتها عبر مقاطع فيديو ورسائل على تطبيق "واتس آب".

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد منتصر وباهي وزيري، وبحضور ريهام عياد وكيل النيابة، وسكرتارية مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار وحسن عبده.

وتعود وقائع القضية إلى مايو 2025، حين تقدمت سيدة تُدعى "م.س." بشكوى رسمية أرفقتها بصور لرسائل ومقاطع مصورة، أفادت فيها بتلقيها تهديدات من والدة زميلة ابنتها، تضمنت عبارات من بينها: "افرحي بقيتي تريند إنتي وبنتك"، إلى جانب مقاطع فيديو لابنتها أُرسلت بغرض التهديد، على خلفية خلافات نشبت بين الطالبتين.

وبإحالة البلاغ إلى المحكمة المختصة، قضت الدائرة بتغريم المتهمة مبلغ 20 ألف جنيه بعد المعارضة، لثبوت ارتكابها جريمة التهديد بنشر صور ومقاطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب".