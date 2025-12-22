إعلان

بعد تفتيشها.. السويد تطلق سراح سفينة روسية خاضعة لعقوبات

كتب : مصراوي

11:44 ص 22/12/2025

السويد

وكالات

أطلقت الجمارك السويدية، اليوم الاثنين، سراح سفينة روسية صعدت على متنها خلال عطلة نهاية الأسبوع لإجراء تفتيش، حيث أظهرت بيانات التتبع البحري اليوم أن السفينة كانت تتحرك مرة أخرى.

وأعلنت مصلحة الجمارك، الأحد، أن السلطات صعدت على متن سفينة الشحن الروسية "أدلر" التي رست في المياه السويدية بالقرب من هوجاناس في جنوب غرب السويد يوم الجمعة بعدما واجهت مشاكل في المحرك، وفقًا لوكالة "رويترز".

وقال متحدث باسم مصلحة الجمارك: "قرر المدعي العام عدم فتح تحقيق في انتهاك مشتبه به للعقوبات. ولذلك سُمح للسفينة بمواصلة رحلتها".

بالإضافة إلى إدراج "أدلر" على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، تخضع السفينة ومالكوها شركة "إم ليسينج إل إل سي" لعقوبات أمريكية، للاشتباه في تورطهم في نقل الأسلحة، وفقًا لقاعدة بيانات OpenSanctions.

و OpenSanctions، هي قاعدة بيانات للشركات والأفراد الخاضعين للعقوبات، والأشخاص محل الاهتمام، وقوائم المراقبة الحكومية.

ورفضت مصلحة الجمارك الإفصاح عن نوع البضائع التي كانت تحملها السفينة "أدلر"، التي غادرت مدينة سانت بطرسبرج الروسية في 15 ديسمبر متجهة إلى وجهة غير معروفة.

وأظهرت بيانات تتبع شركة LSEG البريطانية، أن السفينة كانت تبحر شمالًا على طول الساحل الغربي للسويد.

السويد اطلاق سراح سفينة روسية عقوبات

