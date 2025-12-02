استضاف البنك الأهلي المصري بمقره الرئيسي النسخة الأصلية من كأس الأمم الأفريقية للكاف توتال انيرچيز المغرب 2025 لكرة القدم، بالتعاون مع شركة Visa الشريك الرسمي للبطولة وذلك في إطار جولتها داخل مصر.

ويعد البنك الأهلي المصري، وفق بيان له اليوم، أول بنك في مصر يستضيف النسخة الأصلية من كأس الأمم الأفريقية للكاف توتال انيرچيز المغرب 2025 بمقره الرئيسي، في خطوة تعكس مكانته الريادية ودوره كشريك استراتيجي في دعم الفعاليات الرياضية الكبرى وتشجيع المبادرات التي تعزز التواصل مع فئات المجتمع المختلفة.

وقال الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن هذا الحدث يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البنك وشركة Visa، مشيرًا إلى أن البنك يسعى دائمًا إلى مكافأة عملائه من خلال تجارب فريدة ومبادرات مبتكرة تجمع بين الترفيه والمكافأة، بما يتماشى مع ريادته في السوق المصرفي المصري.

وأَضاف أن استضافة النسخة الأصلية من كأس الأمم الأفريقية للكاف توتال انيرچيز المغرب2025 في مقر البنك تعد مصدر فخر واعتزاز، وتؤكد مكانة البنك كأحد أبرز الداعمين للرياضة والفعاليات الكبرى في مصر وأفريقيا.

وقالت ملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في مصر: "نحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع البنك الأهلي المصري من خلال إحضار الكأس الأصلية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للكاف توتال انيرچيز المغرب2025 إلى مقرهم الرئيسي".

وأضافت "هذا الحدث هو احتفال بالتزامنا المشترك في تقديم تجارب لا مثيل لها ولا تُنسى لعشاق كرة القدم المصريين. في Visa، نؤمن بقوة الرياضة في ربط الناس وإلهامهم، ومن خلال رعايتنا لبطولة كأس الأمم الأفريقية للكاف توتال انيرچيز المغرب 2025، يسعدنا أن نوفر لشركائنا المميزين وعملائهم تجارب فريدة و كراعى رئيسى لأكثر بطولات كرة القدم شعبية في القارة".

ومن جانبه، أوضح كريم سوس، رئيس التجزئة المصرفية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن التعاون مع شركة Visa يأتي في إطار استراتيجية البنك لتطوير الخدمات والمنتجات المقدمة لعملائه، وتقديم عروض ومكافآت حصرية تعزز ولاء العملاء وتثري تجربتهم المصرفية.

وأضاف أن البنك يحرص دائما على المشاركة في الفعاليات التي تساهم في رفع الوعي المجتمعي رياضيا وثقافيا، مشير إلى أن هذا الحدث يأتي في ضوء الحملة الترويجية التي أطلقها البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة فيزا من فترة 24 أغسطس وحتى 23 سبتمبر 2025، وذلك لعملاء بطاقات Visa الائتمانية ، حيث فاز 10 من حاملي بطاقات Visa Infinite برفقة مرافق لكل فائز برحلة إلى المغرب لحضور المباريات، بينما فاز 5 من حاملي بطاقات Visa Signature و5 من حاملي بطاقات Visa Platinum بجوائز AFCON at Home Packages التي تضمنت: تليفزيون، جهاز ألعاب فيديو، سماعات، وأدوات تشجيع.

وأكدت هالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري أن البنك الأهلي المصري يواصل من خلال هذه المبادرات دوره الريادي في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية، وتعزيز علاقته بعملائه من مختلف الشرائح عبر مبادرات مبتكرة تسهم في تحقيق التواصل المستدام وبناء مجتمع أكثر وعيًا وتفاعلًا.