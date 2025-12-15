انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : مصراوي
الدرهم الإماراتي
كتبت: ميريت نادي
انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.
أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم
سعر الريال السعودي: 12.60 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
سعر الدرهم الإماراتي: 12.90 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
سعر الدينار البحريني: 124.56 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و126.13 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.
سعر الريال القطري: 12.04 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.03 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
سعر الدينار الأردني: 66.43 جنيه للشراء، و67.16 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء وللبيع.
سعر الدينار الكويتي: 154.05 جنيه للشراء، بتراجع 29 قرشًا، و155.64 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا.