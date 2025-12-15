إعلان

انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : مصراوي

11:17 ص 15/12/2025

الدرهم الإماراتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت: ميريت نادي

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.60 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.90 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.56 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و126.13 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.04 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.03 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدينار الأردني: 66.43 جنيه للشراء، و67.16 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء وللبيع.

سعر الدينار الكويتي: 154.05 جنيه للشراء، بتراجع 29 قرشًا، و155.64 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي البنك الأهلي المصري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

10 قنوات ناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب الليلة
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء
الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر على هذه المناطق