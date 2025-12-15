إعلان

انخفاض سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : مصراوي

01:19 م 15/12/2025

سعر اليورو

كتبت: ميريت نادي

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.65 جنيه للشراء، و55.84 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

بنك مصر: 55.63 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و55.83 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

بنك القاهرة: 55.62 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و55.81 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك الإسكندرية: 55.61 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و55.81 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

البنك التجاري الدولي: 55.63 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و55.83 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

