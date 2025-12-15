إعلان

سعر الريال السعودي ينخفض في 5 بنوك اليوم الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

10:48 ص 15/12/2025

سعر الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.6 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.6 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.6 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك الإسكندرية: 12.63 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.62 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

