سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:34 ص 11/12/2025

سعر اليورو -أرشيفية

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.56 جنيه للشراء، بزيادة 30 قرشًا، و55.79 جنيه للبيع، بزيادة 29 قرشًا.

بنك مصر: 55.56 جنيه للشراء، بزيادة 30 قرشًا، و55.79 جنيه للبيع، بزيادة 38 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.52 جنيه للشراء، بزيادة 26 قرشًا، و55.76 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.56 جنيه للشراء، بزيادة 30 قرشًا، و55.79 جنيه للبيع، بزيادة 36 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.57 جنيه للشراء، بزيادة 31 قرشًا، و55.81 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا.

سعر اليورو البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة البنك التجاري الدولي

