ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 9-11-2025، مقارنة بتعاملات الخميبس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.53 جنيه للشراء، بزيادة 11 قرشًا، و54.94 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا.

بنك مصر: 54.36 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و54.61 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 54.35 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و54.7 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

بنك الإسكندرية: 54.51 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و54.91 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 54.52 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و54.94 جنيه للبيع، بزيادة 29 قرشًا.