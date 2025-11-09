ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر صرف اليورو
ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 9-11-2025، مقارنة بتعاملات الخميبس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 54.53 جنيه للشراء، بزيادة 11 قرشًا، و54.94 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا.
بنك مصر: 54.36 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و54.61 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 54.35 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و54.7 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.
بنك الإسكندرية: 54.51 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و54.91 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.
البنك التجاري الدولي: 54.52 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و54.94 جنيه للبيع، بزيادة 29 قرشًا.