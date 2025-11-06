انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 قروش و17 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 6-11-2025، بينما ارتفع في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.3 جنيه للشراء، و47.4، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.