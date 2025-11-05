قفزة مفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

قفز سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 18 و24 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 5-11-2025، مقارنة ببداية التعاملات، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.