أعلى سعر عائد على الشهادات للعائد الثابت في بنكي الأهلي ومصر

يقدم بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي شهادات ادخار للعائد الثابت تبدأ من أول ألف جنيه للشراء بأعلى سعر فائدة على مستوى بنوك مصر.

والبنكان الحكوميان ذراعا البنك المركزي المصري في تنفيذ سياسته النقدية يقدمان الشهادات لكافة العملاء من الأفراد دون وضع قيود على الشراء سواء حد أدنى أو أقصى.

رغم خفض البنكين سعر العائد على الشهادات ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت بنحو 5% خلال آخر 5 أشهر فإنهما لا يزالان يقدمان أعلى سعر للعائد على مستوى القطاع المصرفي للفئة.



خفض سعر العائد على الشهادات جاء بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنحو 6.25% على 4 مرات منذ بداية العام الحالي في أبريل ومايو وأغسطس وأكتوبر.



تتشابه تفاصيل شراء الشهادات ببنكي الأهلي ومصر ولا يوجد اختلاف بينهم على مستوى العائد أو الحد الأدنى للشراء وخلافه.

البنك الأهلي

سعر الفائدة: تمنح عائدا بنسبة 17% سنويا.



دورية صرف العائد: شهري.

الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.

كسر الشهادة: لا يجوز كسر الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر على شرائها وخصم الغرامة من العائد المستحق بسبب استرداد الأموال قبل انتهاء أجلها.

الاقتراض: يتيح البنكان للعملاء الاقتراض بضمان الشهادة بسعر فائدة يفوق العائد المقدم بنسبة 2%.



شراء الشهادة: يمكن الشراء من خلال أحد فروع البنكين المنتشرة على مستوى الجمهورية للعملاء القائمين أو المحتملين أو من القنوات الرقمية- الموبايل والإنترنت البنكي- بشرط يكون لدى العميل حساب في البنك.