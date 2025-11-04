ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و7 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4-11-2025، بينما تراجع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.2 جنيه للشراء، و 47.3 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 للبيع.

بنك البركة: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.