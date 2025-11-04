إعلان

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

09:45 ص 04/11/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و7 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4-11-2025، بينما تراجع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.2 جنيه للشراء، و 47.3 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 للبيع.

بنك البركة: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري بنك مصر الدولار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

تعثر صفقة الغاز.. من الرابح ومن الخاسر بين مصر وإسرائيل؟
كيف نجحت مصر في منع وصول أضرار سد النهضة للمواطن؟
المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور