ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و7 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4-11-2025، بينما تراجع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.2 جنيه للشراء، و 47.3 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 للبيع.
بنك البركة: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.