نجاح أول طرح صكوك سيادية محلية مصرية.. وتغطيتها بـ5 أضعاف المستهدف

أعلن البنك المركزي المصري، على موقعه الإلكتروني، بالنيابة عن وزارة المالية اليوم بيع أول صكوك سيادية بالعملة المحلية للعائد الثابت بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.

الصكوك السيادية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في احتساب سعر العائد وتجذب نوعية محددة من المستثمرين تميل للتعامل بالنظام الإسلامي.

وبحسب بيانات المركزي، فإن متوسط سعر العائد على الصكوك السيادية سجل 21.56% ويصرف العائد كل 6 أشهر بعدد 10 طلبات.

عدد الطلبات المقدمة من المستثمرين بلغت 63 طلبا بنحو 15 مليار جنيه بزيادة 5 أضعاف عن المستهدف جمعه بسعر عائد وصل أقصاه 28%.

صكوك للعائد المتغير قريبا

أظهر موقع المركزي المصري عن الاتجاه لطرح صكوك سيادية بالعملة المحلية بعائد متغير استرشادي.

الهامش الاسترشادي هو الهامش الفعلي لاحتساب العائد أي العائد = (الأساس المرجعي (متغير) + هامش (ثابت)) / (1-20%).