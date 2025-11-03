إعلان

سعر الدولار يرتفع في 7 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : مصراوي

12:30 م 03/11/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مصراوي:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين 3-11-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه، بزيادة قرشين للبيع والشراء.


بنك مصر: 47.16 جنيه للشراء، و47.26 جنيه للبيع،بتراجع 3 قروش للبيع والشراء.


بنك القاهرة: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للبيع والشراء.


البنك التجاري الدولي: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 للبيع، بزيادة 3 قروش للبيع والشراء.


بنك البركة: 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للبيع والشراء.


بنك قناة السويس: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.


كريدي أجريكول: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بزيادة قروش 6 البيع و للشراء.


بنك الإسكندرية: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.


بنك التعمير والإسكان: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع.


مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدولار سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير
الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا يُطبق 5 نوفمبر
حالة الطقس.. الأرصاد: سحب رعدية ممطرة بهذه المناطق الساعات المقبلة