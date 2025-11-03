سعر الدولار يرتفع في 7 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

كتب- مصراوي:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين 3-11-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه، بزيادة قرشين للبيع والشراء.



بنك مصر: 47.16 جنيه للشراء، و47.26 جنيه للبيع،بتراجع 3 قروش للبيع والشراء.



بنك القاهرة: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للبيع والشراء.



البنك التجاري الدولي: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 للبيع، بزيادة 3 قروش للبيع والشراء.



بنك البركة: 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للبيع والشراء.



بنك قناة السويس: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.



كريدي أجريكول: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بزيادة قروش 6 البيع و للشراء.



بنك الإسكندرية: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.



بنك التعمير والإسكان: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.