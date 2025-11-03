أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر، زيادة صافي أرباحه بنحو 8% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 4.3 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن صافي الدخل من العائد سجل 9.4 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2025 مقابل 8 مليارات جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2024، بزيادة 17%.



وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 1.3 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالي مقابل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بزيادة 2%.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 22% ليصل الي 21.3 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 17.4 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024.

أما على صعيد القروض، فقد بلغ إجمالي القروض 101.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 84 مليار جنيه بنهاية 2024 بنسبة نمو بلغت 21% في 9 أشهر.

وفيما يتعلق بالودائع، نما اجمالي ودائع العملاء بنحو 32% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى 169 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 128 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وأكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني مصر، أن البنك يواصل ترسيخ مكانته في السوق المصري من خلال العمل المستمر علي تحسين تجربة عملائه عبر تطوير خدماتنا الرقمية، مما يعزز ثقتهم الكبيرة في البنك.

يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني شبكة فروع تغطي 61 فرعاً داخل مصر، وأكثر من 334 ماكينة صراف آلي لإتاحة التواصل مع عملائه في مختلف أنحاء الجمهورية