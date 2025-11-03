ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 3-11-2025، بينما انخفض في بنك قناة السويس، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه.



بنك مصر: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.



بنك القاهرة: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي: 47.19 جنيه للشراء، و47.29.



بنك البركة: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع.



بنك قناة السويس: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.



كريدي أجريكول: 47.16 جنيه للشراء، و47.26 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.



بنك التعمير والإسكان: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.