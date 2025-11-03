إعلان

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

09:53 ص 03/11/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 3-11-2025، بينما انخفض في بنك قناة السويس، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه.


بنك مصر: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.


بنك القاهرة: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.


البنك التجاري الدولي: 47.19 جنيه للشراء، و47.29.


بنك البركة: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع.


بنك قناة السويس: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.


كريدي أجريكول: 47.16 جنيه للشراء، و47.26 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.


بنك الإسكندرية: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.


بنك التعمير والإسكان: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع.


مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار ارتفع في 3 بنوك مقابل الجنيه بداية تعاملات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين
طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة تصل لحد الضباب