كشف بنك إتش إس بي سي أن 8 من أصل كل 10 شركات دولية تخطط لزيادة حجم معاملاتها التجارية واستثماراتها مع السعودية على مدى السنوات الخمس المقبلة.



وأوضح البنك في تقرير صادر له اليوم بعنوان "شبكات رأس المال: المملكة العربية السعودية"، أن أكثر من 60% من هذه الشركات تتطلع إلى القيام بذات الشيء خلال الأشهر الستة المقبلة.

ردود الشركات

وتركزت أراء وردود المشاركين في الاستطلاع بنسبة 53% على نمو الاقتصادي السعودي، وبنسبة 48% على الاستقرار الاقتصادي، وبنسبة 37% على سياسات المملكة الداعمة للأعمال، باعتبارها كأحد أهم الأسباب المحفزة لمزاولة الأعمال في المملكة.

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تدرس فيه السعودية تطبيق تدابير إضافية لزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة الواردة، بما في ذلك إدخال تعديلات على القوانين الناظمة للملكية الأجنبية في الشركات السعودية.

على مستوى مصر أشار التقرير إلى أن 86% من الشركات المصرية تتوقع زيادة كبيرة في حجم أعمالها التجارية مع السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي النسبة الأعلى بين جميع الأسواق التي شملها الاستطلاع خاصة في قطاعي التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

يرى سليم كيرفنجيه، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا أن منطقة الشرق الأوسط غنية بالإمكانات الهائلة والسعودية هي المحرك الأساسي لفرص النمو الكبيرة في المنطقة.

وأضاف أن دراستهم تشير وأبحاثهم تشير إلى تزايد مستوى الثقة بين شركات الأعمال العالمية ببرامج التحول الاقتصادي التي تقودها السعودية، وتؤكد قوة الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها المملكة على الجمع بين آفاق النمو المتسارع والاستقرار الاقتصادي.

وتواصل رؤية 2030 زخمها في جميع النواحي الاقتصادية للمملكة بدءاً من التصميم والتخطيط، مروراً بتجارة التجزئة والإسكان، ووصولاً إلى تصدير الطاقة المتجددة، وفق ما قاله سليم.

وبالنسبة لقادة الأعمال، يرى سليم أن من شأن هذه التطورات أن تُعزز من مستويات الثقة التي ستدفعهم أكثر نحو تعميق التفاعل والاهتمام باقتصاد المملكة.

استطلع التقرير آراء 4000 من صناع القرار في شركات الأعمال ممن لديها عمليات دولية تتراوح قيمة إيراداتها بين 50 مليون دولار و500 مليون دولار سنوياً.

وذلك لاستبيان الآراء حول كيفية تطور الروابط التجارية والاستثمارية للمملكة مع ثمانية أسواق عالمية رئيسية.

ومن ضمن الأسواق العديدة التي شملها الاستطلاع أسواق كل من المملكة المتحدة، وهونج كونج، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، ومصر.

كما تم استطلاع الآراء من داخل السوق السعودية.