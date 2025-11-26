انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26-11-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.65 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.95 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 125 جنيه للشراء، و126.57 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.08 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و13.09 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 66.67 جنيه للشراء، و67.38 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 154.33 جنيه للشراء، بتراجع 27 قرشًا، و155.43 جنيه للبيع، بتراجع 31 قرشًا.