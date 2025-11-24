إعلان

لليوم الخامس.. الدولار يعزز مكاسبه مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

كتب : آية محمد

04:44 م 24/11/2025

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين 11 و26 قرشًا، بينما استقر في بنك التعمير والإسكان، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 24-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

وجاء هذا الارتفاع لليوم الخامس على التوالي بعد أن عكس اتجاهه الهبوطي إلى صعودي مقابل الجنيه وسط زيادة الطلب على الدولار.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.79 جنيه للشراء، و47.89 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.79 جنيه للشراء، و47.89 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار الجنيه بنك التعمير والإسكان

