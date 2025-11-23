أصبح رقم الحساب المصرفي الدولي المعروف باختصار (IBAN) الوسيلة المطبقة من قبل البنك المركزي في جميع التحويلات المالية من وإلى حسابات العملاء بالبنوك بسهولة وسرعة دون أخطاء.

وهذا الرقم الذي تم تفعيل العمل به قبل 3 سنوات تضمن حماية العملاء عبر تزويدهم برقم حساب دولي يمكن استخدامه بثقة في عمليات الدفع واستلام الدفعات محلياً ودولياً.

ويعد رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) صياغة جديدة لرقم الحساب القائم ليساعد على تجنب الأخطاء التي تتسبب في تأخير وصول التحويلات البنكية حيث أنه يسهل التعرف عليه دولياً.

خطوات الحصول على رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الخاص بالعميل خلال القنوات التالية:

- زيارة أقرب فرع.

- زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك التابع له العميل.

- الخط الساخن الخاص بكل بنك التابع له العميل.