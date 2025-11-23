إعلان

خطوات الحصول على رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN

كتب : منال المصري

12:57 م 23/11/2025

الحساب المصرفي الدولي IBAN

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصبح رقم الحساب المصرفي الدولي المعروف باختصار (IBAN) الوسيلة المطبقة من قبل البنك المركزي في جميع التحويلات المالية من وإلى حسابات العملاء بالبنوك بسهولة وسرعة دون أخطاء.

وهذا الرقم الذي تم تفعيل العمل به قبل 3 سنوات تضمن حماية العملاء عبر تزويدهم برقم حساب دولي يمكن استخدامه بثقة في عمليات الدفع واستلام الدفعات محلياً ودولياً.

ويعد رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) صياغة جديدة لرقم الحساب القائم ليساعد على تجنب الأخطاء التي تتسبب في تأخير وصول التحويلات البنكية حيث أنه يسهل التعرف عليه دولياً.

خطوات الحصول على رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الخاص بالعميل خلال القنوات التالية:

- زيارة أقرب فرع.

- زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك التابع له العميل.

- الخط الساخن الخاص بكل بنك التابع له العميل.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الحساب المصرفي الدولي IBAN البنك المركزي التحويلات المالية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصدر بـ"الكهرباء": إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم