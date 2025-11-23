إعلان

ارتفع في 4 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:50 ص 23/11/2025

سعر اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و9 قروش، خلال تعاملات اليوم الأحد 23-11-2025، بينما تراجع في بنك مصر، مقارنة بمستواه الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.47 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و54.87 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

بنك مصر: 54.54 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و54.82 جنيه للبيع، بزيادة 4 قرشين.

بنك القاهرة: 54.55 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و54.63 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 54.47 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و54.87 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي: 54.45 جنيه للشراء، بتراجع 14 قرشًا، و54.88 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر اليورو البنك الأهلي المصري بنك مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصدر بـ"الكهرباء": إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم