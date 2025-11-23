ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و9 قروش، خلال تعاملات اليوم الأحد 23-11-2025، بينما تراجع في بنك مصر، مقارنة بمستواه الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.47 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و54.87 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

بنك مصر: 54.54 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و54.82 جنيه للبيع، بزيادة 4 قرشين.

بنك القاهرة: 54.55 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و54.63 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 54.47 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و54.87 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي: 54.45 جنيه للشراء، بتراجع 14 قرشًا، و54.88 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.