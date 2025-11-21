إعلان

حتى 27 قرشا.. سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

11:04 ص 21/11/2025

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 17 و27 قرشًا، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

