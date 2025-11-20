قبل اليوم.. 6 قرارات سابقة للمركزي حسمت سعر الفائدة في 2025

يحسم البنك المركزي خلال ساعات قرار سعر الفائدة في سابع اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2025 على الإيداع والإقراض، وسط تباين الآراء بين المحللين والمصرفيين حول التثبيت أو الخفض.

خلال أول 10 أشهر من العام الحالي حسم البنك المركزي سعر الفائدة على 6 مرات، وخلال هذه الفترة تحول البنك المركزي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف، من سياسة انكماشية إلى سياسة نقدية مرنة تقوم على دعم عجلة الإنتاج من خلال خفض الفائدة.

قرارات المركزي المصري جاءت في ضوء اتجاه معدل التضخم إلى مسار نزولي وفقا لمستهدفات التضخم بين 5% و9% خلال الربع الرابع من 2026.

بسبب ارتفاع أسعار البنزين والسولار ارتفع معدل التضخم لأول مرة منذ 4 أشهر إلى 12.5% في أكتوبر من 11.7% في سبتمبر الماضي.

في السطور التالية يقدم "مصراوي" 6 قرارات للبنك المركزي حسم خلالها سعر الفائدة.

20 فبراير: أبقى المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

17 أبريل: خفض المركزي سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

22 مايو: خفض المركزي سعر الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

10 يوليو: قرر المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.



28 أغسطس: خفض المركزي سعر الفائدة 2% إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

2 أكتوبر: خفض سعر الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الحالي 1% إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.