رئيس البنك الزراعي يبحث مع محافظ الغربية جهود تحقيق التنمية الزراعي

بحث محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري مع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، البرامج والمبادرات التمويلية التي يتيحها البنك لتمويل القطاع الزراعي، وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين، وكبار المستثمرين والمنتجين من أصحاب المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وحضر الاجتماع سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي، ومحمد السيسي، الرئيس التنفيذي للشئون الإدارية والهندسية والأصول والتأمين، وشريف حسن، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي، وعادل عبدالمنعم، رئيس منطقه غرب الدلتا، ومحمد عساف، رئيس قطاع الغربية، ومحمود أبو حسين، مدير عام بالقطاع، بحضور عدد من قيادات ومسئولي المحافظة.



وخلال اللقاء، قال اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إن الجهود الي يقوم بها البنك الزراعي ساهمت في دعم مشروعات التنمية، وتحفيز الإنتاج والمساهمة في خلق فرص إستثمارية في كافة القطاعات، لمساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.



وأكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أهمية هذا اللقاء في تعزيز سبل التعاون بين البنك والمحافظة في مجالات التنمية الزراعية والريفية، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة أبناء المحافظة.



وأشار أبو السعود، إلى أن البنك يعمل من خلال 73 فرعاً منتشرة في كافة قرى ومدن المحافظة، والتي تم تطويرها بالكامل من حيث البنية التحتية والتكنولوجية، لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات المصرفية والتمويلية.

فضلاً عن الدور الرئيسي للبنك في توفير الخدمات التمويلية لدعم الإنتاج الزراعي والحيواني، لتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين، خاصة مزارعي المحاصيل التصديرية التي تشتهر بها محافظة الغربية مثل الياسمين، والكتان، والعنب، للمساهمة في فتح الأسواق التصديرية أمام الحاصلات المصرية، ما يسهم في توفير العملات الأجنبية، ودعم الاقتصاد القومي.



وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في أداء البنك لزيادة حصته السوقية في القطاع المصرفي، من خلال إطلاق المنتجات المصرفية الجديدة، لتلبية احتياجات كافة فئات وشرائح المجتمع، أو البرامج التمويلية التي تدعم جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، ورفع مستوى معيشة المجتمعات الريفية.