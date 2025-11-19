بزيادة 19%.. بنك الكويت الوطني مصر يربح 6.1 مليار جنيه في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك الكويت الوطني مصر زيادة صافي الأرباح 19% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى 6.1 مليار جنيه مقابل 5.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024.



وبحسب بيان البنك اليوم، فإن صافي إيرادات النشاط ارتفع 23% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى 11.8 مليار جنيه مقابل9.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024.



كما زاد صافي الدخل من العائد 24% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى 10.2 مليار جنيه مقابل 8.2 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024.



بينما زاد صافي الدخل بخلاف العائد والعمولات بنسبة 28.8 % خلال فترة المقارنة ليصل إلي 300 مليون جنيه مقابل إجمالي مبلغ 233 مليون جنيه في نهاية نفس الفترة من 2024.



ونما إجمالي أصول البنك 13% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 220 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.



بينما زاد إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 16% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى 121 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 104 مليارات جنيه فى نهاية 2024.



وزادت ودائع العملاء لتصل إلى179مليار جنيه مصري فى نهاية الربع الثالث من عام 2025 مقابل 160 مليار جنيه مصري تقريبا فى نهاية 2024 بنسبة نمو تقريبا بلغت 12%.



وشيخة البحر قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت

الوطني- مصر " قوة أرباح الوطني – مصر تأتي من كونها أرباح تشغيلية ناتجة عن تحسن بيئة الأعمال وهو ما يؤكد على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر وتطوره بشكل ملحوظ".



وأوضحت أن الاستقرار الاقتصادي يخلق فرصاً استثمارية وتمويلية جديدة للبنك ستسهم في تحسين مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة الأم وهو ما يعزز مكانته في السوق المصري.



وأشارت البحرإلى أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني، حيث أصبح للبنك "وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر" بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.





وقال ياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر إن أعمال بنك الكويت الوطني مصر تتم بشكل متوازن على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.



وأضاف أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامي دوره بشكل كبير لاسيما في السنوات الأخيرة،عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية.