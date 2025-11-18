أعلن البنك الأهلي المصري عن فوزه بجائزتين دوليتين مرموقتين ضمن جوائز ICMA Élan Awards for Excellence 2025، والتي تُعدّ من المؤسسات العالمية في صناعة البطاقات والمدفوعات، وفق ما نشرته الجمعية الدولية لمُصنّعي البطاقات ICMA على موقعها الرسمي.

حيث حصلت بطاقة Visa Platinum الصادرة عن البنك الأهلي المصري والمصنعة من المواد المعاد تدويرها (recycled PVC) على جائزة أفضل بطاقة صديقة للبيئة Environmentally Friendly Card وجائزة أفضل بطاقة إقليمية – Best Regional Card، وقد تسلمت الجائزة عن البنك الأهلي المصري دينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك.

ويعد نجاح البنك الأهلي المصري في الفوز بهذه الفئات المتميزة من الجوائز يعكس التزامه الراسخ بتبنّي أحدث الابتكارات في قطاع المدفوعات، خاصة في مجالات التصميم المستدام وتنفيذ حلول بيئية تقلّل الاعتماد على المواد البلاستيكية التقليدية.

وتأتي بطاقة rPVC المصنعة لدى شركة Giesecke+Devrient (G+D) الألمانية وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمان كنموذج للتوجه العالمي نحو المنتجات المصرفية الصديقة للبيئة، وهو ما أكدته اللجنة المنظمة للجائزة، التي تحتفي سنويًا بالإنجازات التقنية في تصميم البطاقات المصرفية وجودتها واستدامتها من خلال دراسة أفضل ممارسات البنوك في مختلف دول العالم.

ويُعدّ الفوز بجائزة أفضل بطاقة إقليمية دليلاً على ريادة البنك الأهلي المصري بين بنوك المنطقة، وعلى قدرته المستمرة على تطوير منتجات عالية التنافسية، مدعومة بأحدث تقنيات التصنيع والتصميم المعتمدة عالميًا، كما يعكس قوة التعاون بين البنك وشركائه التقنيين على المستوى الدولي، خاصة في عمليات ابتكار وإنتاج البطاقات الذكية ومنتجات المدفوعات الحديثة.

كما يمثّل هذا الإنجاز تتويجًا لجهود البنك الأهلي المصري في تعزيز استراتيجيته للتحول الرقمي، وتوسيع محفظة الخدمات الإلكترونية، وتوفير تجارب دفع آمنة وسريعة ومتطورة لعملائه، كما يعزز مكانة البنك الأهلي المصري كأكبر مؤسسة مالية في مصر، وأحد أبرز البنوك التي تقود توجهات الابتكار والاستدامة في القطاع المالي.