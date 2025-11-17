قال إيهاب نصر، مساعد وكيل محافظ البنك المركزي المصري إن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية 8 مليارات معاملة بقيمة تصل إلى 38 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة تتخطى 45% عن عام 2024، وهو ما يعكس بوضوح ثقة المواطنين في منظومة المدفوعات الرقمية الوطنية."



وأوضح أن تطبيق InstaPay أصبح نموذجًا ناجحًا للتحول الرقمي في المدفوعات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تصل المعاملات المنفذة من خلاله إلى 2.2 مليار معاملة بقيمة 5.5 تريليون جنيه بنهاية عام 2025.



وأشار إلى أن المدفوعات اللاتلامسية أصبحت تمثل أكثر من 50% من إجمالي معاملات نقاط البيع،