إعلان

لأول مرة في تاريخ مصر.. مساعد وكيل محافظ المركزي: نتوقع وصول معاملات الدفع الرقمية إلى 38 تريليون جنيه خلال 2025

كتب : منال المصري

08:11 م 17/11/2025

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال إيهاب نصر، مساعد وكيل محافظ البنك المركزي المصري إن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية 8 مليارات معاملة بقيمة تصل إلى 38 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة تتخطى 45% عن عام 2024، وهو ما يعكس بوضوح ثقة المواطنين في منظومة المدفوعات الرقمية الوطنية."


وأوضح أن تطبيق InstaPay أصبح نموذجًا ناجحًا للتحول الرقمي في المدفوعات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تصل المعاملات المنفذة من خلاله إلى 2.2 مليار معاملة بقيمة 5.5 تريليون جنيه بنهاية عام 2025.


وأشار إلى أن المدفوعات اللاتلامسية أصبحت تمثل أكثر من 50% من إجمالي معاملات نقاط البيع،

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

إيهاب نصر مساعد وكيل محافظ المركزي البنك المركزي المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو