كشف محمد عامر القائم بأعمال وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع عن إطلاق تطبيق "هويتي" قريبا لإتاحة فتح الحسابات أونلاين بدلا من الذهاب للفروع لأول مرة في مصر.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر بافكس للشمول المالي والمدفوعات والبنوك الرقمية اليوم أن البنك المركزي قطع شوطًا كبيرًا في تنفيذ مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا"eKYC"، الذي يعد ركيزة أساسية لبناء هوية مالية رقمية وطنية، تتيح تقديم الخدمات المصرفية إلكترونيًا بسهولة وأمان، دون الحاجة للتواجد الفعلي بفروع البنوك.