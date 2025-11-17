كتبت- منال المصري:

قال يحيي أبو الفتوح نائب البنك الأهلي المصري، إن معدل التوظيف لدى البنك الأهلي سجل 75% القروض للودائع بدافع من زيادة الطلبات على الإقراض.

وأضاف في تصريحات صحفية خلال مؤتمر ومعرض بافكس للمدفوعات والبنوك الرقمية والشمول المالي اليوم أن القطاع الخاص يستحوذ على 85% من محفظة القروض وهناك توسع في إقراض القطاع السياحي والخدمي والصناعي.

وأشار نائب رئيس البنك الأهلي إلى أن رصيد محفظة القروض والتسهيلات زادت 20% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 4.5 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

وأوضح أبو الفتوح أن محفظة ودائع العملاء بلغت نحو 5.6 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وأشار إلى أن إجمالي أصول البنك وصلت إلى نحو 9 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.