كتبت- منال المصري:



قال أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي، إن المركزي يعمل مع هيئة الرقابة المالية على مشروع قانون التمويل البديل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.



وأوضح خلال كلمته في مؤتمر بافكس للمدفوعات والبنوك الرقمية والشمول المالي اليوم أن التمويل البديل يعني توفير تمويل للأفراد بشكل أكثر مرونة وباستخدام التكنولوجيا الحديثة الذكاء الاصطناعي.



وأشار أيمن حسين إلى أن المدفوعات السنوية باستخدام الخدمات الرقمية الإنترنت والموبايل البنكي وإنستاباي تصل سنويا إلى نحو 17 تريليون جنيه منها 12 تريليون جنيه للإنترنت البنكي و5 تريليونات جنيه لإنستاباي و3.5 مليار جنيه الموبايل البنكي.