البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات

أعلن البنك الأهلي المصري وقف تحصيل المصاريف الإدارية على القروض الشخصية النقدية وقرض السيارة "غير المضمن" مع إتاحة استرداد قيمة القسط الشهري الأول كاش باك بالكامل وذلك لفترة محدودة.

تفاصيل القرض

- قيمة القرض: تصل إلى 3 ملايين جنيه للقرض الشخصي و5 ملايين جنيه لقرض السيارة.

- سن العميل: من 21 إلى 60 عاما وتصل إلى 65 عاما لأصحاب المهن الحرة.

- الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن 5 آلاف جنيه.

- مدة السداد: تصل إلى 12 سنة للقرض الشخصي النقدي و7 سنوات لقرض السيارة.

يتم تطبيق كاش باك بكامل قيمة القسط الشهري الأول فقط بشرط سداد قيمة القسط الأول بالكامل قبل نهاية شهر استحقاق القسط.

في حالة التأخر في سداد القسط الأول في يوم استحقاقه المحدد وتم دفعه لاحقًا بالكامل قبل آخر يوم عمل لشهر استحقاق القسط، يتم رد كامل قيمة القسط فقط دون رد غرامات و/أو عوائد التأخير.

لا يتم تطبيق كاش باك في حالة سداد جزء فقط من قيمة القسط الشهري الأول.

لا يتم تطبيق كاش باك في حالة وجود أقساط أخرى ذات دوريات متعددة (ربع سنوي - نصف سنوي - سنوي) مع أول قسط شهري وإنما يتم تطبيق الكاش باك على قيمة القسط الشهري الأول فقط دون الأقساط ذات الدوريات المتعددة.