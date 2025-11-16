كتب- أحمد الخطيب:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 16-11-2025، بينما استقر في بنك مصر، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 4 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه، بتراجع 3 قروش لشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.