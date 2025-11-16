تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأحد
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 16-11-2025، بينما استقر في بنك مصر، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 4 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه، بتراجع 3 قروش لشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.