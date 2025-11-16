زيادة المخصصات.. أرباح المصرف المتحد تهبط 69% خلال الربع الثالث

كتبت- منال المصري:

أظهرت القوائم المالية للمصرف المتحد- الذي يتملك البنك المركزي المصري الحصة الأكبر في رأس المال- هبوط صافي الأرباح بنحو 69% خلال الربع الثالث من 2025 – يوليو إلى سبتمبر 2025- على أساس سنوي إلى نحو 233.61 مليون جنيه.

وبحسب بيان البنك بالبورصة اليوم، فقد رفع المصرف المتحد المخصصات تحسبا لمخاطر الائتمان إلى نحو 70.37 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل نحو 50.361 مليون جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع صافي الدخل من العائد بشكل طفيف بنحو 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 1.33 مليار جنيه.

وزاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سني إلى نحو 163.8 مليون جنيه.

ارتفع رصيد ودائع العملاء بالبنك بنحو 15.5% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 72.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

وزادت محفظة قروض العملاء بنحو 21.5% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 35.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.