سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب- أحمد الخطيب:
تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 16-11-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، بينما استقر في بنكين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.52 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.6 جنيه للبيع.
بنك مصر: 12.52 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.52 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 12.56 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
البنك التجاري الدولي: 12.54 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع قرش.