إعلان

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

10:55 ص 16/11/2025

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الخطيب:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 16-11-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، بينما استقر في بنكين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.52 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.6 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.52 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.52 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.56 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

البنك التجاري الدولي: 12.54 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد
التقديم اليوم.. شروط حجز شقق ديارنا وظلال