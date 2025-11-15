قرار مرتقب للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس المقبل

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي المصري عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة السابعة وقبل الأخيرة في 2025.

منذ أبريل الماضي خفض البنك المركزي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف سعر الفائدة 6.25% على 4 مرات آخرها 1% في اجتماعه الأخير بشهر أكتوبر الماضي إلى 21% للإيداع و22% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم.

ويأتي اجتماع المركزي المقبل وسط عودة معدل التضخم على مستوى مدن مصر للارتفاع لأول مرة منذ 4 أشهر إلى 12.5% في أكتوبر من 11.7% في سبتمبر.

وقال مصرفيون تحدث إليهم مصراوي قبل أيام إن خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بنحو 1% و2% الخميس المقبل لا تزال قائمة وسط محدودية ارتفاع التضخم للارتفاع بشكل مؤقت.

وأوضحوا أن التوقعات تشير إلى أن معدل التضخم سيأخذ منحنى نزولي خلال العام المقبل ومخاطر زيادة البنزين والسولار الأخيرة محدودة.

رفعت مصر سعر لتر البنزين بكافة أنواعه والسولار بنحو جنيهين للمرة الثانية خلال العام الحالي في أكتوبر الماضي بهدف تقليل عبء الدعم على الموازنة العامة للدولة.