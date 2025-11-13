إعلان

قفزة 62%.. بنك قناة السويس يربح 5 مليارات جنيه في 9 أشهر

كتب : منال المصري

01:17 م 13/11/2025

بنك قناة السويس

قال عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن صافي أرباح البنك قفزت بنحو 62% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى 5 مليارات جنيه بدعم نمو صافي الدخل من العائد.

وبحسب بيان للبنك اليوم، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع بنسبة 58% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى 6.2 مليار جنيه.


بينما زاد رصيد الودائع بالبنك بنسبة 33% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى 179.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 ارتفعت صافي حقوق الملكية إلى 18.7 مليار جنيه وبنسبة زيادة 35% خلال 9 أشهر.

وقفز صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 40% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى 105 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2025 حيث ارتفع صافي محفظة قروض الشركات بنسبة 37% لتصل إلى 96 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.


وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي مما أدى إلى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.

كما ارتفع صافي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 36%، خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى 9.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ 5.3 مليار جنيه.

