ارتفع سعر بيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 13-11-2025، مقارنة بمستواها أمس الأربعاء، بينما استقرت أسعار 5 عملات عربية، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.83 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 123.88 جنيه للشراء، و125.43 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 11.97 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.06 جنيه للشراء، و66.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: 153.01 جنيه للشراء، و154.14 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.